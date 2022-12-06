Тотальный диктант затрагивает вопросы о доступной среде для инвалидов

18:52, 06 декабря 2022, ПАИ

2 декабря Татьяна Голикова, заместитель председателя Правительства Российской Федерации, выступила на открытии общероссийской акции проверки знаний в сфере доступной среды и инклюзии «Тотальный тест «Доступная среда». До конца декады инвалидов жителям России предстоит ответить на 50 вопросов о правах и потребностях людей с инвалидностью. Об этом сообщает портал pskov.ru.

В этом году вопросы Тотального диктанта касались доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

«Цель Тотального теста «Доступная среда» прежде всего в просвещении широкого круга участников: акция позволяет привлечь внимание граждан России к правам и потребностям людей с инвалидностью и повысить уровень знаний специалистов социально значимых сфер в вопросах взаимодействия, этики общения и создания доступной среды», — сказала Татьяна Голикова, заместитель председателя Правительства Российской Федерации.

Тотальный тест «Доступная среда» стартовал 2 декабря в 10:00 по московскому времени: акция традиционно приурочена к Международному дню инвалидов и проводится в онлайн-формате. Уже в первые часы к акции присоединилось более 200 тысяч жителей России из более чем 10 000 городов и населённых пунктов.

Тестирование завершится подведением итогов и разбором правильных ответов на вопросы, в ходе которых ведущие эксперты расскажут участникам акции о правилах оказания ситуационной помощи и о том, как правильно взаимодействовать с людьми с инвалидностью.

«Поддержка людей с инвалидностью и их близких всегда была и остаётся одним из ключевых приоритетов государственной политики России. Многое в этой сфере уже было сделано, но остаются вопросы, которые ещё предстоит решить. И задача органов власти и бизнеса на местах — прислушиваться к запросам граждан, вовлекать людей с инвалидностью в обсуждение и реализацию программ развития территорий, создания доступной среды и услуг», — отмечает Татьяна Голикова.

Организаторы Тотального теста «Доступная среда» — Народный фронт, Академия доступной среды и Ассоциация «АУРА-Тех». Мероприятие проводится при поддержке Минпромторга России. Активное участие в организации мероприятия принимают общественные организации и региональные органы власти субъектов РФ.

По результатам Тотального теста «Доступная среда» будет сформирован рейтинг вовлечённости субъектов Российской Федерации в мероприятия по созданию условий доступности социальной инфраструктуры и знаний об вопросах инклюзии.

Акция проводится в онлайн-формате — принять участие в акции может каждый житель России с любого персонального устройства, имеющего доступ в Интернет. Пройти тестирование можно будет с 2 по 10 декабря 2022 года в любое удобное время на сайте акции: www.total-test.ru.