Созданный в Псковской области сорт хрена может быть признан «Нашей маркой»
Созданный в Псковской области сорт хрена «Уваровский» может быть удостоен региональной общественной премии «Народное признание – 2022» в номинации «Наша марка».
Хрен «Уваровский» – это второй официально зарегистрированный в России сорт этого жгучего растения. Его вывели фермер Сергей Уваров из Пустошкинского района и специалисты Великолукской сельскохозяйственной академии.
Сергей Уваров – руководитель сельхозпредприятия ООО «Агрофорт», которое около 10 лет занимается выращиванием корня хрена. В 2020 году совместно с Великолукской сельскохозяйственной академией он начал работу по созданию нового сорта хрена для получения патента и включения его в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Это позволит хозяйству размножать и реализовывать посадочный материал. И вот сорт выведен. Он получил название «Уваровский».
Как рассказала доктор сельскохозяйственных наук, профессор Юлия Фёдорова, новый сорт устойчив к болезням, урожайный и очень красивый. У него мощный куст, насыщенный цвет листьев, он отличается прекрасными вкусовыми качествами, а значит, его оценят потенциальные покупатели. Кроме того, он прекрасно смотрится на дачных участках.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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