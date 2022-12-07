Созданный в Псковской области сорт хрена может быть признан «Нашей маркой»

10:18, 07 декабря 2022, ПАИ

Созданный в Псковской области сорт хрена «Уваровский» может быть удостоен региональной общественной премии «Народное признание – 2022» в номинации «Наша марка».

Хрен «Уваровский» – это второй официально зарегистрированный в России сорт этого жгучего растения. Его вывели фермер Сергей Уваров из Пустошкинского района и специалисты Великолукской сельскохозяйственной академии.

Сергей Уваров – руководитель сельхозпредприятия ООО «Агрофорт», которое около 10 лет занимается выращиванием корня хрена. В 2020 году совместно с Великолукской сельскохозяйственной академией он начал работу по созданию нового сорта хрена для получения патента и включения его в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Это позволит хозяйству размножать и реализовывать посадочный материал. И вот сорт выведен. Он получил название «Уваровский».

Как рассказала доктор сельскохозяйственных наук, профессор Юлия Фёдорова, новый сорт устойчив к болезням, урожайный и очень красивый. У него мощный куст, насыщенный цвет листьев, он отличается прекрасными вкусовыми качествами, а значит, его оценят потенциальные покупатели. Кроме того, он прекрасно смотрится на дачных участках.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.