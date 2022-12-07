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Экономика

В ноябре Сбер нарастил выдачу ипотеки по госпрограммам

Фото: пресс-служба Сбера

Ипотечное кредитование Сбера по госпрограммам демонстрирует высокий рост. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Сбера.

Так, по данным Домклик, в ноябре заёмщики оформили 6,3 тыс. семейных ипотек на 27,3 млрд рублей (в октябре — 5,2 тыс. кредитов на 23 млрд рублей). В количественном выражении рост составил 21%, в денежном — 19%.

По программе «Господдержка» в ноябре этого года граждане взяли ипотеку на 64,3 млрд рублей (в октябре — 54 млрд рублей, рост на 19%). Аналитики Домклик отмечают, что за всё время действия программы, с апреля 2020 года, банк выдал 479 тыс. кредитов на 1,4 трлн рублей. На протяжении почти трех лет программа господдержки остаётся одной из самых популярных льготных ипотечных программ Сбера.

Такая динамика говорит о том, что программы льготной ипотеки продолжают демонстрировать высокую востребованность – в свою очередь Сбербанк обеспечивает гражданам максимально комфортные условия для покупки жилья. Так, взять ипотеку по программе «Господдержка» в Сбере можно по ставке от 6,3% (на строительство жилого дома) и от 6,7% (приобретение готового или строящегося жилья). Напомним, что эта программа действует до конца 2022 года. По «Семейной ипотеке» ставка составляет от 5,3% годовых на строительство жилого дома и от 5,7% на приобретение готового или строящегося жилья.

В ноябре 2022 года Сбер выдал 82,6 тыс. ипотек на общую сумму 259 млрд рублей (в октябре — 251 млрд). Регионами-лидерами по объемам выдач стали Москва (34,7 млрд рублей), Московская область (23,3 млрд рублей), Санкт-Петербург (17 млрд рублей), Тюменская область (14,4 млрд рублей) и Краснодарский край (14,2 млрд рублей).

Всего с января по ноябрь Сбер выдал 708,5 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 2,18 трлн рублей. Аналитики Домклик ожидают, что по итогам года клиенты банка оформят ипотеку на 2,45 трлн рублей.

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