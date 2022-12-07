В Госдуме не одобрили идею сделать День семьи, любви и верности выходным

11:38, 07 декабря 2022, ПАИ

Комитет Госдумы по соцполитике на заседании не поддержал к первому чтению законопроект об установлении Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, нерабочим днем и рекомендовал Думе его отклонить.

«Законопроект направлен на отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым кодексом Российской Федерации общего количества таких дней», - сообщается в пояснительной записке к документу.

По словам члена комитета Екатерины Стенякиной, по законопроекту есть ряд замечаний от правового управления Думы и аппарата комитета. По ее словам, расчет праздничных дней, предлагаемый документом, искажает формулу расчета заработной платы, в то же время отсутствуют оценки дополнительных расходов и непонятно, откуда будет финансироваться реализация инициативы, передает РИА Новости. Стенякина также подчеркнула, что ни правительство, ни комитет Совета Федерации по социальной политике, ни Счетная палата не одобрили инициативу.