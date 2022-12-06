Владимир Путин: Угроза ядерной войны нарастает

18:22, 07 декабря 2022, ПАИ

Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара, сказал президент. РФ будет защищать своих союзников всеми имеющимися средствами, если это потребуется, добавил он.

Путин также сообщил, что большое количество американского тактического ядерного оружия находится в Европе, РФ же свое оружие никому не передает.

По его словам, Россия не сошла с ума и отдает себе отчет в том, что такое ядерное оружие. РФ не собирается размахивать ядерным оружием как бритвой, но исходит из того, что оно есть как сдерживающий фактор.

У России ядерное оружие находится в более продвинутом и современном состоянии, чем у любой другой державы, отметил Путин.