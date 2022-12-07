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Общество

Более 3 тысяч человек на экскурсиях посетили промышленные предприятия региона

Заседание регионального совета Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России прошло сегодня в Пскове. Члены организации подвели итоги уходящего года, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На заседании в том числе говорили об оказанной псковскими предприятиями помощи военным, принимающим участие в СВО, и жителям освобождённых территорий.

«Более двухсот тонн помощи, товаров первой необходимости передано от участников Союзмаша и их партнёров, таких компаний как завод электротехнического оборудования, опытный завод «Микрон», от Псковского областного потребительского союза, компании промгазтехнологии, Союза женщин России, банка «Открытие», — сообщил Дмитрий Соколов, председатель Псковского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России».

По его словам, участие в поддержке мобилизованных и военнообязанных принимали дети. Более тысячи детей подготовили открытки для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, из Порховского, Гдовского, Великолукского районов.

За год было проделано много работы по подготовке профессиональных кадров. В рамках дня открытых дверей на предприятиях региона были проведены экскурсии на промышленных предприятиях. Предприятия посетило более трёх тысяч человек, школьников, студентов области. Экскурсии проводились на Псковском электромашиностроительном заводе, Псковском хлебокомбинате, в компании «Эко-кабель» и на Великолукском механическом заводе.

Дмитрий Соколов также отметил, что в этом году пять молодых инженеров приняли участие в форуме «Инженеры будущего» в личных и командных первенствах. Кроме того, был проведён конкурс «Лучший изобретатель и рационализатор», по итогам которого победили девять заявителей.

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