Эксперт: В 2023 году мир ждет полноценный продовольственный кризис

08:14, 08 декабря 2022, ПАИ

В следующем году мир ждет полноценный продовольственный кризис. Такую точку зрения высказал партнер, руководитель практики по оказанию услуг государственным органам и компаниям государственного сектора компании «Технологии доверия» Михаил Магрилов на стратегической сессии федерального центра «Агроэксперт» при Минсельхозе. Об этом пишет «Российская газета».

По его словам, повестка мирового АПК в 2022-2023 годах включает ряд тревожных, иногда противоречивых трендов - таких как рост себестоимости и снижение темпов производства, рост цен на продукты, ускоряющийся рост числа недоедающих, трансформация логистики, развитие ESG-повестки, которое в ряде регионов усугубляет все эти тренды.

Рост цен в два раза за год на удобрения и энергоносители с 2021 года плюс крайняя волатильность и непредсказуемость цен привели к замедлению темпов роста производства АПК до 1,1% в год. Этого недостаточно, чтобы прокормить растущее население земли (а недавно мы перешагнули отметку в 8 млрд человек), даже если все могли бы позволить себе купить дорожающие продукты питания, говорит Магрилов. Необходим ежегодный рост в 1,7%, чтобы закрыть эти потребности. При этом снижение объемов производства в отдельных регионах мира может носить не линейный, а лавинообразный характер. Так, по сообщениям Financial Times, в Великобритании 75-80% производителей салатов откажутся от производства в следующем году, а в Нидерландах производители помидоров выключают освещение теплиц и сокращают производство.

Рост себестоимости и снижение темпов роста производства уже привели к всплеску цен на базовые продукты питания, отмечает эксперт. Продовольственная инфляция в мире выросла в 2022 году в 3-5 раз. Динамика индекса цен на основные товары в мире - плюс 16% год к году. Больше других страдают развивающиеся страны, где девальвация валют выступает очевидным барьером для импорта и дополнительно разгоняет рост цен.

В результате со среднегодовым темпом в 8% увеличивается число голодающих в странах третьего мира. В развитых странах быстро растет доля затрат населения на продукты питания. Если добавить к этому отопление и бензин, у большого количества населения земли резко меняется качество жизни.

Ввод санкций против России привел к изменению сухопутного маршрута из Европы в Китай и формированию новых сухопутных путей из России на Ближний Восток и Азию. Транскаспийский коридор стал альтернативой трансконтинентальному между КНР и Европой, но вызывает задержки в перевозке грузов (плюс 27% к сроку доставки в прошлом году). В этой ситуации Турция может стать ключевым логистическим хабом для российских грузопотоков. При этом из-за замедления мировой экономики и торговли общий объем морских перевозок стагнирует, а стоимость перевозки контейнеров возвращается к допандемийному уровню.

Как ни странно, глобальный энергетический кризис и кризис АПК не остановил проекты устойчивого развития, которые до сих пор стоят в топе повестки крупнейших отраслевых форумов в мире. «По иронии, агрессивное продвижение ESG-повестки в Европе как будто специально только усугубляет ситуацию. В Нидерландах закрывают фермерские хозяйства для сокращения выбросов - это дополнительно сокращает предложение, которого и так недостаточно. Вводят налог на мясо, перестраивают производство - это приводит к дополнительному росту себестоимости», - отмечает эксперт.

В мире растут риски новых конфликтов, полноценного мирового финансового кризиса, усугубления энергетического кризиса. Ряд мировых регионов проходит через усиливающийся политический кризис.

«Количество трендов на разрыв растет, как будто некоторые регионы мира стремятся довести ситуацию до критической. Примером тому служит агрессивное внедрение ESG-повестки в первую очередь в Европе на фоне роста себестоимости и снижения предложения ключевых продуктов питания», - говорит Магрилов.

При этом, по его словам, возможность коллективных действий мировых держав по преодолению кризиса сокращается.

Вероятно, стабилизация и выход из пике могут быть достигнуты только через деглобализацию и создание в мире ряда крупных региональных кластеров. Для России это означает сфокусированное выстраивание отношений с рядом стран-партнеров, с которыми у нашей страны много общих интересов и высокий потенциал взаимообмена. Это могут быть такие страны, как Индия, Иран, Турция, Узбекистан, Китай, считает эксперт.