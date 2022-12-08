Капремонт моста через Шелонь досрочно завершили в Дновском районе

10:02, 08 декабря 2022, ПАИ

В Дновском районе досрочно завершен капитальный ремонт моста через реку Шелонь на дороге Дедовичи – Дно – Костыжицы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Дорога связывает Дедовичский и Дновский районы, обеспечивая сообщение грузового и пассажирского автотранспорта. Длина отремонтированного участка составляет более 300 м, из них длина искусственного сооружения – более 120 м. Четырёхпролетный мост имеет две полосы движения с тротуарами по обеим сторонам и по всем параметрам отвечает современным требованиям по безопасности и грузоподъемности.

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Объект реализован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств федерального и областного бюджетов. Стоимость работ – более 300 млн рублей. Мост введён в эксплуатацию на год раньше срока. «Благодарю подрядчика за профессиональную и ответственную работу», - написал Михаил Ведерников.