Финансист посоветовал до Нового года положить лишние деньги на депозит

11:24, 08 декабря 2022, ПАИ

Россияне могут распорядиться деньгами до Нового года разными способами, рассказал в беседе с агентством «Прайм» финансист Лазарь Бадалов.

По словам эксперта, можно совершить запланированные на следующий год затраты, частично погасить долги по кредитам или банковским картам. Эти действия позволят сэкономить деньги из будущих зарплат, отметил он.

«Но эти планы должны быть реалистичными, иначе деньги улетят впустую. Например, в начале года из-за паники многие скупали абсолютно ненужные товары, а обещанный дефицит так и не наступил», — предупредил он.

Бадалов подчеркнул, что в период «финансового шторма» доходы зависят от россиян в меньшей степени, чем расходы. Однако, если имеющаяся сумма позволяет, следует положить деньги на депозит, добавил финансист. Это разумнее, чем «игры в инвестиции» на нестабильном рынке.