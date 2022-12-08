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Экономика

Бюджет Псковской области на 2022 год увеличится ещё на 2,1 млрд рублей

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Бюджет 2022 года увеличится ещё на 2,1 млрд рублей – законопроект с новыми параметрами депутаты рассмотрят на внеочередной сессии 9 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Более половины поступивших денег планируется направить на социальную сферу – здравоохранение, образование и соцполитику. В аграрный сектор – почти 72 млн рублей. Часть средств поступит из резервного фонда Правительства РФ в связи с удорожанием реконструкции Советского (Троицкого) моста в Пскове.

С учётом предложенных поправок доходы областного бюджета на 2022 год составят 53 млрд 818 млн 352 тысячи рублей, расходы – 57 млрд 872 млн 795 тысяч рублей. Дефицит уменьшится на 170 млн и составит 4 млрд 54 млн 443 тысячи рублей.

Если сравнить бюджет 2022 года с предшествующим финансовым периодом, то на конец декабря 2021 года с учётом всех изменений доходы составляли 49 млрд 46 млн 487 тысяч рублей, расходы – 51 млрд 705 млн 75 тысяч рублей.

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