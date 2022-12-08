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Музей-заповедник «Михайловское» разместил афишу мероприятий на Новый год и Рождество

Наталья Аксёнова. Эскиз к триптиху «Рождество у Ганнибалов» (2002). Из собрания Пушкинского заповедника.

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» разместил на своём официальном сайте афишу новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщили в информационной службе музея.

В период с 25 декабря по 8 января жителей и гостей Святогорья приглашают на разнообразные мастер-классы и музейные занятия, где можно будет узнать о тонкостях светского этикета и деталях быта русских дворян пушкинского времени или о «свычаях-обычаях» российских ямщиков.

В  афише есть традиционная фольклорная программа на мельничном подворье в Бугрово, рождественские концерты в Тригорском, спектакль-сказка и кукольное представление. При этом, разумеется, туристы, как и в другие дни года, смогут посетить многочисленные выставки, работающие в научно-культурном центре музея и в экспозиционных пространствах в мемориальных усадьбах,  а также побывать на общих и специальных (тематических) экскурсиях.

Полностью с афишей новогодних и рождественских праздников в «Михайловском» (с указанием дат, времени проведения, возрастных рекомендаций и с множеством другой полезной информации) можно ознакомиться на официальном сайте учреждения в разделе «Календарь событий», а забронировать билет на ту или иную программу —   по телефонам (8 81146) 2-23-21, 2-18-15 в рабочие дни музея (среда — воскресенье).

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