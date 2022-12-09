Председатели комитетов Псковской гордумы стали гостями медиацентра ПАИ

12:02, 09 декабря 2022, ПАИ

Пресс-конференция с председателями комитетов Псковской городской Думы проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 9 декабря.

Кто и как формирует повестку комитета, какие наиболее важные вопросы уже рассмотрели и какие планируется обсудить перед сессией?

На эти и другие вопросы ответят председатель комитета по социальным вопросам и молодежной политике и туризму Наталья Мельникова, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Юрий Бурлин, председатель комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Юлия Пожидаева.