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Экономика

За сохранение размера пенсий участникам СВО выступили в областном Собрании

Псковские депутаты выступили в поддержку инициативы коллег из Госдумы о сохранении военным пенсионерам, принимающим участие в спецоперации, установленного размера пенсий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Необходимость корректировки действующего пенсионного законодательства возникла из-за правового казуса – военные пенсионеры, возобновившие службу в Вооружённых силах на более низкой должности, чем при выходе на пенсию, теряют в размере пенсионного денежного обеспечения. Согласно законодательству, на время службы выплата пенсии приостанавливается, а потом рассчитывается заново, но уже исходя из последнего оклада, что и может повлиять на снижения размера пенсии.

Депутаты убеждены, что существующее положение дел не отвечает принципу социальной справедливости. Законопроект предлагает для военных пенсионеров-участников спецоперации при возобновлении выплаты пенсии учитывать оклады, соответствующие воинским должностям и званиям, применявшимся для исчисления пенсии первоначально.  Исключением предлагается считать случаи, когда размер последнего оклада выше, чем тот, что учитывался для расчёта пенсии до приостановления её выплаты.

Постановление о поддержке проекта федерального закона будет направлено в Госдуму, где в середине декабря должно состояться рассмотрение этого законопроекта.

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