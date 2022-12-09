Наши в Катаре: сборная России «зажигает» на чемпионате мира по футболу

16:55, 09 декабря 2022, ПАИ

Чемпионат мира по футболу в Катаре в самом разгаре. Прошли игры на групповом этапе, закончилась борьба в 1/8 финала. Впереди самое интересное. Кто сказал, что наши не участвуют в этом чемпионате. Ещё как участвуют. Команда из профессионалов «зажигает» там по-серьёзному.

Катар – одно из самых богатых государств в мире

Катар – крошечное государство на берегу Персидского залива. Граничит с Саудовской Аравией. Площадь Катара 11 571 квадратный километр – в пять раз меньше Псковской области. Население – чуть больше 350 тысяч человек, плюс около двух с половиной миллионов мигрантов. Столица – Доха. В 40-х годах прошлого столетия здесь были открыты богатейшие месторождения нефти и газа. Активное развитие Катара началось с середины 80-х годов. За 30 лет уровень экономики этого государства стал одним из самых высоких в мире по показателю ВВП на душу населения. Государственный строй – конституционная монархия, эмир является главой государства и главой правительства.

Самый дорогой чемпионат

Для организации и проведения чемпионата мира Катар затратил рекордные 220 миллиардов долларов. До этого самым дорогим был ЧМ-2018 в России. К чемпионату, помимо улучшения инфраструктуры, построено и реконструировано восемь стадионов. Большинство футбольных арен – самые современные и с оригинальными архитектурными решениями. Одна из них – стадион «974», полностью сооружённый из грузовых контейнеров. Цифра, давшая название стадиону, и международный телефонный код Катара, и количество контейнеров, использованных для строительства. Естественно, такое количество огромных спортивных сооружений маленькому Катару после чемпионата мира не нужно, поэтому большую часть трибун разберут и пожертвуют спортивным проектам по всему миру. Многие спортсмены, журналисты и особенно туристы отмечают непомерную дороговизну на катарском чемпионате – за билеты, за проживание, за еду. Алкоголь по законам страны – запрещён. У ФИФА с катарскими властями была договорённость, что на время проведения чемпионата на стадионах и вокруг них продажа пива будет разрешена. Но за двое суток до открытия чемпионата королевская семья Катара приняла решение о запрете, и спорить с ней оказалось невозможно. Безалкогольное пиво – пожалуйста, а алкогольное – только в специальных фан-зонах. Полулитровый бокал алкогольного пива в пересчёте на рубли стоит 835 рублей, безалкогольного – 500 рублей. В одни руки отпускается не более четырех бокалов алкогольного пива, притом только болельщикам, достигшим возраста в 21 год. Для не рассчитавших свои силы фанатов в эмирате открыты вытрезвители.

Зажигательная игра

Наши в Катаре тоже играют, но российских участников в чемпионате мира по футболу гораздо меньше, чем из других стран. Это телекомментаторы и журналисты. Особенно активна команда от спортивного телеканала «Матч ТВ» – два комментатора и четыре корреспондента работают непосредственно в Катаре, а большая группа поддерживает их из Москвы. Вот об «игре» этой команды и пойдёт речь дальше. Они настолько преданы своей работе, в репортажах настолько увлечены футболом, что и ты проникаешься атмосферой событий, переживаешь вместе с комментатором все эмоции, как положительные, так и со знаком минус. Но иногда телекомментаторы показывают такой «дриблинг», зарабатывают такие «штрафные» и «пенальти», что тут же хочется показать им жёлтую, а то и сразу красную карточку. Или, как часто делает мой товарищ, заядлый футбольный болельщик, выключить звук телевизора. Ко всему этому можно относиться по-разному – и с юмором, и с сарказмом. Как говорится, на вкус и цвет. Судите сами…

28.11.22. Южная Корея – Гана. 2:3. Комментатор – Михаил Меламед

- первая минута «Кимов много не бывает»

- девятая минута «Здесь все. Здесь и простые болельщики. И сошедшие с ума. И даже шаманы. И те, кого даже побаиваешься» (о болельщиках Ганы).

- десятая минута «Если чё, в Чонах не путайтесь (о корейских игроках Чо Гю-Сон и Чон У-Ён (Чон Ву-Юн) – на разных сайтах разное правописание, что было написано у комментатора – неизвестно). Можно в этих Чонах У-Ёнах запутаться»

Комментатор заявил, что серьёзно готовился к матчу, к произношению имён и фамилий корейцев и «грузился в историю» фамилий. Сообщил, что в Корее 45 % населения носят фамилии Ким, Пак и Ли. Иногда, оказывается, можно и полезную информацию получить.

- 53 минута «Как эти дреды влияют на аэродинамику» (о спасении ворот ганским вратарём Ати-Зиги, доставшим мяч в сумасшедшем прыжке-полёте, комментатор предположил, что помогла причёска (дреды).

- 54 минута «На прошедшем чемпионате мира был один Тон. Теперь – четверо. В полку Тонов прибавилось».

- 61 минута «О, какой язык у Чо Гю-Сона, как у Василиска (мифический чудовищный змей. – Прим. авт.). Может, и взглядом он заставил окаменеть Ати-Зиги» (кореец высунул язык, эмоционально празднуя забитый им гол).

- 64 минута «Ганский Хоттабыч сидит. Без бороды уже. Вся магия уже потрачена» (о телевизионной картинке с колоритным ганским безбородым болельщиком после того, как корейцы счёт сравняли).

- 86 минута «Каждым кадром с трибуны мы захлёбываемся с удовольствием, захлёбываемся в этом колорите» (о ярких болельщиках Ганы).

- 93 минута «В истерике уже, мне кажется, некоторые футболисты Ганы, но не подают вида» (об обороняющихся ганцах в конце матча, любой ценой стремившихся сохранить победный счёт).

28.11.22. Бразилия – Швейцария. 1:0. Комментатор Александр Неценко

- 12 минута «Когда я закончу карьеру, куплю себе остров и наполню его девушками. Такая вот мечта» (о мечте бразильского игрока Ришарлисона № 9).

- 22 минута «Бразильцы заводят, заводят этот драндулет, а он не заводится» (об отсутствии скорости в бразильских атаках).

- 30 минута «Аргентинские болельщики относятся к Месси, как к Богу. Португальцы к Роналду – как к королю. А бразильцы желают Неймару сломать ногу. Представляете, какие страсти сотрясают сборную Бразилии? Самая большая ошибка в карьере Неймара, то что он родился бразильцем!» (об интервью бывшего игрока сборной Бразилии Робиньо, охарактеризовавшего не простую обстановку в рядах сборной Бразилии).

- 42 минута «В первом тайме швейцарцы хорошо мешают бразильцам играть в футбол».

- 66 минута «У них экстаз. Даже шапка слетела» (о бразильских болельщиках).

- 95 минута «Со Швейцарией легко вляпаться в историю. Но Бразилия додавила Швейцарию, вляпываться не захотела».

28.11.22. Португалия – Уругвай. 2:0. Комментатор Роман Трушечкин

- 28 минута «Косая сажень через всё поле» (о диагональном пасе).

- 30 минута «Как телеграфный столб с оборванными проводами. И ничего и никому не передаёт. Стоит Пепе» (о надёжной игре португальского защитника Пепе № 3).

- 73 минута «Кавани тихонько плачет в пустыне, что повязку он унёс» (о том, как сменившийся игрок Уругвая унёс с собой капитанскую повязку и никому её не передал).

29.11.22. Эквадор – Сенегал. 1:2. Комментатор Дмитрий Жичкин

- 36 минута «Фолит на этот раз Эстрада (эквадорский футболист под № 11), которая всегда так рада» (поэтический экспромт от комментатора).

- 71 минута «Понятно, что всё смешалось. И люди, и кони, и всё остальное в штрафной площади Эквадора» (так и тянет комментатора на рифму, попытался он вспомнить строки из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Полтава»).

- 84 минута «Сегодня чего-то не хватает Эквадору. Может, бензин закончился?»

- 90 минута «Галиндес, пора уже туда идти. Чего свои ворота охранять. Там кукуруза уже не нужна никому давным-давно» (комментатор из студии пытался призвать вратаря Эквадора отправиться на последний штурм в чужую штрафную площадку).

29.11.22. Уэльс – Англия. 0:3. Комментатор Дмитрий Шнякин

- 22 минута «Тот (футболист Англии Кейн № 9 ) умничка. Каким-то затылочным зрением рассмотрел он подключение» (игрока, который забил с его паса гол, правда, через минуту отменённый).

- 23 минута «Пели они (английские болельщики) гимн, как всегда, как всегда воодушевлённо, как всегда громко. Аж до самой Дохи (столица Катара расположена в 20 километрах от этого стадиона).

- 30 минута «Дэниел Джеймс (№ 20, Уэльс). Смотрим повтор. Ну да. Самая настоящая накладка. Шипами. Полноценная. С переносом тела на эту ногу. В общем, вдавил настолько, что Райс (№ 4, Англия) может выковыривать шипы из голеностопа».

- 33 минута «Такие удары в компьютерных играх (футбольных) принято называть хед шот («head shot» в переводе с английского – убийство выстрелом в голову). Но этот выстрел в голову был осознанный. Он его принял. Остался жив. Помог команде. Кто знает, как бы дальше эта пуля летела» (Неко Уильямс, № 3, Уэльс, отбил головой из своей штрафной площади опасный и сумасшедший по силе удар мячом, после чего был заменён из-за опасности получения сотрясения мозга).

- 55 минута «Англичане поют. Это рассвирепели сегодня английские львы. Зоологическое противостояние – реальные животные против мифических (что этим хотел сказать комментатор, я до сих пор думаю).

30.11.22. Австралия – Дания. 1:0. Комментатор Роман Нагучев

- 47 минута «Мяч снова накрывает голова Андреаса Кристенсена (№ 6, Дания) и ещё один угловой» - 81 мин. «Датский динамит. Я извиняюсь за это пошлое сравнение, но как будто бы отсырел, абсолютно не горит, не взрывается, ничего не происходит» (о невыразительной игре сборной Дании).

01.12.22. Япония – Испания, 2:1. Комментатор Роман Трушечкин

- 56 минута «Абсолютно чудовищный монструозный футболист Каору Митома (№ 9, Япония)» (неимоверными усилиями достал мяч и сделал голевой пас, но гол не засчитали. После игры эксперты ФИФА сочли, что мяч не ушёл за лицевую линию, то есть гол был чистым).

- 59 минута «Начинается какой-то праздник непослушания в этой группе. Гоняют старших» (к этой минуте Коста-Рики обыгрывала Германию, Япония – Испанию).

70 минута «Это нечто невообразимое. Это что, все подвиги японцев бессмысленны? (к этой минуте Япония выигрывала у Испании, а Коста-Рика у Германии). Мы чемпионат какой планеты смотрим? Это точно Земля?» (к этой минуте ни Испания, ни Германия в 1/8 чемпионата мира не проходили).

- 73 минута «Ситуация вновь у нас меняется на стадионе «Халифа Интернейшнл». Приходится смотреть в четыре глаза за несколькими сразу мониторами. Немцы сравняли счёт».

- 89 минута «Каору Митома достал мяч практически из-под земли» (о невероятной способности японского футболиста оставлять мяч в игре).

01.12.22. Коста-Рика – Германия. 2:4. Комментатор Роман Нагучев

«Снова тихая-тихая песня над городом слёз» (про невыход из группы Германии на втором чемпионате мира подряд).

02.12.22. Южная Корея – Португалия. 2:1. Комментатор Олег Пирожков

- 47 минута «Деревянных футболистов нет от слова совсем в этой сборной Португалии» (сборная Португалии выставила не основной состав на ничего для них не решающий матч).

- 50 минута «Надо назад бежать ветеранистому ветерану» (о португальце Пепе (№ 3) после потери им мяча).

- 81 минута Слушайте, второй матч подряд по 90 минут готовится отбегать. И как новенький» (о 39-летнем Пепе (№ 3).

02.12.22. Сербия – Швейцария. 2:3

- 27 минута «Да, да, да! Ну как они ещё могли забить? Отбойный молоток Митрович забивает головой! Он головой играет лучше, чем ногами. 51 гол головой за клубную карьеру. Да так бьёт, что вратарь попадает в музей восковых фигур. Это что-то фантастическое» (об игре Александра Митровича (№ 9, Сербия), лучшего бомбардира за всю историю сербского и югославского футбола).

03.12.22. 1/8 финала. Аргентина – Австралия, 2:1. Комментатор Константин Генич

- 35 минута «На трибунах продолжают петь, потому что пить в кадре нельзя» (про безалкогольный катарский чемпионат).

04.12.22. 1/8 финала. Франция – Польша, 3:1. Комментатор Роман Трушечкин

- 58 минута «Кэш (№ 2, Польша) оказался внизу, в середине Варан (№ 4, Франция), сверху Щесны (№ 1, Польша), ну а вишенкой на торте – это Оливье (№ 9, Франция), каким бы ни выглядело это сочетание несочетаемым» (куча-мала после опасного углового в штрафной площади польской сборной).

- 60 минута «Как мало Роберта Левандовски в сегодняшней игре» (о незаметной игре польского нападающего, лидера команды).

- 45 минута «552 минуты было добавлено на групповом этапе».

05.12.22. 1/8 финала. Япония – Хорватия, 1:1 (по пенальти 1:3). Комментатор Роман Нагучев

- 21 минута «Пас читался со всех сторон – справа, слева, с юго-запада» (о легко читаемой игре японского полузащитника).

- 43 минута «Маэдо! Гол! Я не уверен, что было положение «вне игры». Но на этом чемпионате мира у нас огромное количество моментов, которые разбивают нашу уверенность во всём, что мы до сих пор знали о футболе. Вплоть до того, что в положении «вне игры» мог оказаться чей-нибудь рукав» (об автоматической системе определения положения «вне игры»).

- 89 минута «Ноль жёлтых карточек, хотя они далеко не травоядные» (оценка жёсткой, но корректной игры обеих команд).

05.12.22. 1/8 финала. Бразилия – Корея, 4:1. Комментатор Дмитрий Шнякин

- девятая минута «Пять Кимов перед ним, и никто не смог, ну, может, ладно, три Кима и один Ли Чхэ Сон, заблокировать или помешать» (об игре корейцев в своей штрафной площади, не сумевших помешать бразильцу Жуниору забить гол).

- 13 минута «Вы даже не представляете, как встречали фамилию Неймар (№ 10, Бразилия) болельщики на трибунах при оглашении состава. Слышно было на все восемь стадионов».

- 23 минута «Они даже падают красиво. По ногам даже получают как-то эстетично» (об игре бразильской сборной).

- 36 минута «Они просто взяли один из 974 контейнеров, упаковали туда сборную Кореи и отправили через моря и океаны». (После четвёртого бразильского гола о вылете Кореи с чемпионата мира. Стадион, на котором проходил матч, называется «974», он построен из 974 морских грузовых контейнеров.)

- 77 минута «И даже пропускают бразильцы красиво» (о голе корейцев в ворота Бразилии).

- 88 минута «Громила-зверюга Ким Мин Чже (№ 4, Корея). Это зверюга, у которого крепкие ноги, сверхъестественная сила, и он становится вдвое мощнее и резче, когда он чувствует угрозу. Ничего подобного мы сегодня не увидели. Монструозный» (характеристика корейскому защитнику).

«Ну а теперь – разбираем контейнеры…» (игра на стадионе «974» стала последней в истории стадиона).

06.12.22. 1/8 финала. Марокко – Испания, 0:0 (3:0 по пенальти). Комментатор Михаил Моссаковский

- 92 минута «Коллеги высказали гипотезу, что самый известный марокканец у нас в стране – это Чебурашка. Он приехал в ящике с апельсинами. Откуда он ещё мог приехать в Советский Союз? Откуда поставлялись цитрусовые в СССР? Конечно, из Марокко».

«Хуже провести серию пенальти, чем Япония, трудно. Но, как оказалось, можно» (О катастрофически плохо исполненных пенальти испанскими игроками).

03.12.22. 1/8 финала. Аргентина – Австралия, 2:1. Комментатор Константин Генич

- восьмая минута «Месси (№ 10, Аргентина) забил 788 мячей в своей профессиональной карьере! Из них 661 гол левой ногой, 26 – головой и 99 мячей забил правой ногой. И 23-й матч за сборную (на чемпионатах мира). Больше только у Лотара Маттеуса – 25 игр (представление лучшего игрока сборной Аргентины и одного из лучших – мира).

- 35 минута «1000-й матч в профессиональной карьере Месси, 662-й мяч левой, 789 мячей всего, третий гол в этом турнире. И забивает пока только левой» (об очередном голе Месси).

- третья минута «Перед нами сегодняшний сюрприз стартового состава португальской сборной Гонсалу Рамош (№ 26, Португалия), именно его сегодня Фернанду Сантош (главный тренер, Португалия) поместил в состав. Так уж выходит, что Гонсалу Рамош занимает место, как будто бы принадлежащее самому Криштиану Роналду (№ 7, Португалия). Гонсалу Рамош сейчас лучший бомбардир чемпионата Португалии; девять голов в 11 матчах» (о сенсационном непопадании Криштиану в стартовый состав).

- 14 минута «Четырнадцатая минута – команды в окопах» (о странной тактике команд, не предпринимающих активных атакующих действий).

- 30 минута «Показалось, что мяч кого-то зацепил, возможно. А может, это были эти самые знаменитые португальские волосы, которые если даже и касаются мяча, то это не считается, как мы уже видели (в одном из матчей португальской сборной). Но, нет, считается сегодня, считается. Было касание, наверняка и есть угловой» (о сомнительном касании при штрафном ударе в исполнении швейцарцев).

- 33 минута «Гол! Пепе! (№ 3, Португалия). Самый возрастной гол чемпионатов мира. Пепе когда-то был длинный чулок, Пепе – длинная карьера, долгая жизнь в футболе». (позже комментатор исправился, оказывается, самый возрастной гол на ЧМ принадлежит камерунцу Роже Милла в 42 года и 39 дней от рождения, Пепе – второй).

- 35 минута «Пепе – два ноль, так может выглядеть новая версия Пепе (комментатор обыграл счёт 2:0 и компьютерный сленг). Что скажешь? Вечный человек».

- 64 минута «Рамуш! Рамуш! Рамуш! Кричит, кричит и кричит стадион. Рано, рано, рано, как бы уговаривают Фернанду Сантоша не выпускать Криштиану, если бы португальская публика могла перейти на русский» (к этой минуте Рамуш уже забил два гола).

- 70 минута «Какая роскошь была бы, если бы он (№ 8, Фернандеш, Португалия) и забил вот с этого размаха, вот с этого треугольника, если бы он здесь синус, косинус, тангенс и котангенс привёл к одному знаменателю» (о красивейшей размашистой атаке португальцев, едва не завершившейся голом).

Журавель летит в Книгу рекордов

Весело играют наши, и я привёл примеры далеко не из всех матчей. Интересно было бы понаблюдать и послушать, а что же будет дальше, когда страсти на футбольных полях Катара закипят сильнее, а у комментаторов, соответственно, азарта и эмоций обязательно прибавится. Жаль только, что времени на просмотр каждого матча у меня нет. В отличие от корреспондента «Матч ТВ» Тимура Журавеля. Он находится в Катаре и поставил себе цель обязательно побывать на всех 64 матчах чемпионата мира. И уже подал заявку на регистрацию своего достижения в Книге рекордов Гиннесса. Все стадионы располагаются недалеко друг от друга, в автомобильной доступности, до самого дальнего можно добраться за 40 минут. На какой-то матч Тимур опаздывает минут на двадцать, с какого-то ему приходится уезжать минут за пятнадцать до его завершения, но пока везде успел и пропусков не было.

«Все жалобы на сон, на усталость – полная ерунда по сравнению с тем кайфом, который ловлю, потому что это незабываемо и уникально» – подвёл промежуточный итог своего состояния в непростом движении к уникальной цели Тимур Журавель.

Но неожиданно у Тимура объявился серьёзный конкурент – руководитель международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Вот что о нём в одном из репортажей рассказал Роман Трушечкин: «Джанни Инфантино, как всегда, летает над всеми пробками, над всеми деталями логистики катарской. И успевает на все матчи. В этом соревновании он бесспорно пользуется своим служебным положением. И что он ответит Тимуру Журавелю, который задаст ему вполне резонный вопрос: «Как так?»

Николай Бесклёвный