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Общество

О рекорде в аэропорту Пскова рассказал Михаил Ведерников

О рекорде в аэропорту Пскова рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном обращении к жителям региона.

«6 декабря мы запустили дополнительный вечерний рейс по вторникам по маршруту Псков – Москва. Это уже 10-й регулярный рейс в неделю по указанному маршруту. Направление востребовано и у жителей, и у гостей нашего региона. Самолёты вылетают почти всегда со стопроцентной загрузкой. И новый рейс не стал исключением. К этой дате в аэропорту был завершён ремонт второго зала ожидания. Новый рейс по времени пересекается с прибытием самолёта из Сочи. А значит, требуется больше пространства. Во вторник в аэропорту одновременно было 170 пассажиров с двух рейсов. Это для нас новый рекорд и хороший знак, что аэропорт динамично развивается», — подчеркнул губернатор.

Он также добавил, что продолжается работа и над обеспечением безопасности комплекса. «В четверг прошли уже четвёртые за две недели учения с привлечением специалистов МЧС и станции скорой помощи региона. Отработано взаимодействие всех ведомств в случае возникновения аварийной ситуации. В рамках обеспечения мероприятий уровня базовой готовности учения будут продолжаться и дальше», — заверил Михаил Ведерников.

Глава региона также добавил, что вместе с гендиректором ООО «Новапорт Холдинг» Сергеем Рудаковым и Александром Корытным проконтролировал проведённые работы, обсудил совместные планы.

«О строительстве нового терминала и планируемых показателях подробно рассказывал в прямом эфире на этой неделе. А что касается ближайшей перспективы, компания продолжит укомплектовывать аэропорт необходимой техникой и оборудованием. В этом году у нас появились стойки регистрации, интроскопы, багажная лента, информационные мониторы оповещения, аэродромный источник питания для воздушных судов. Ожидается поставка досмотрового оборудования, трапа, тягача для буксировки. Благодарю коллег за конструктивное сотрудничество и чёткое выполнение всех принятых обязательств! Нас объединяет общая цель — развитие транспортной доступности Псковской области, создание условий для развития аэропорта и региональной маршрутной сети. Уверен, со всеми задачами мы справимся», — заключил Михаил Ведерников.

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