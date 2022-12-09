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Экономика

В России ввели пошлину на ввоз ряда предметов личной гигиены

Правительство РФ ввело пошлины на ввоз ряда предметов личной гигиены, такие как шампуни и зубная паста, и оружие из недружественных стран. Об этом сообщается в постановлении кабмина РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации в пятницу, сообщает ТАСС.

«Утвердить до 31 декабря 2023 года включительно прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, принимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации, отличные от ставок единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза», — говорится в документе.

Из документа следует, что размер пошлин на указанные в нём товары составит 35 %.

Минпромторг в своём релизе поясняет, что список товаров, облагаемых пошлиной, определён совместно с представителями предприятий и ассоциаций. Это продукция, у которой имеются не уступающие по качеству и ассортименту отечественные аналоги — шампуни, средства для волос, средства для чистки зубов, средства для бритья, дезодоранты и антиперспиранты, средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, моющие и чистящие средства. В список вошли также гражданское оружие и патроны из недружественных стран.

Многие СМИ прогнозируют в ближайшее время рост розничных цен на перечисленные предметы личной гигиены.

В ноябре цены в России выросли почти на 0,4 % — самый высокий показатель с апреля, подсчитали в РБК.  Драйверами инфляции стали овощи и фрукты, особенно огурцы, помидоры и апельсины. После удешевления в октябре резко подскочили цены и на авиабилеты.

Ускорилось подорожание дизельного топлива. Если в октябре оно выросло в цене на 1,1 %, то в ноябре — уже на 2,9 %.

Кроме того, по итогам месяца на 7,8 % подорожала пересылка простого письма внутри России. «Почта России» с 18 ноября подняла тарифы на отправление писем некоторых категорий и бандеролей.

С 1 декабря были повышены тарифы на ЖКХ в пределах 9 %, что уже отразилось в недельных данных об инфляции с 29 ноября по 5 декабря: она выросла на 0,58 %, что стало максимумом с начала апреля.








 

 

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