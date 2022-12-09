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Политика

Знатока телеигры «Что? Где? Когда?» признали иноагентом

Министерство юстиции РФ включило издание The Bell*, движение «42»**, игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова**, журналиста телеканала «Дождь»* Михаила Фишмана** и ещё двух человек в реестр иностранных агентов, следует из соответствующего перечня ведомства, сообщает РИА Новости.

27 апреля Следственный комитет РФ возбудил в отношении Аскерова дело о реабилитации нацизма за публикации в соцсетях, вспомнила радиостанция «Москва 24». Причиной уголовного разбирательства стала запись, которая, по данным следователей, содержит оскорбления в отношении советского маршала Георгия Жукова.

11 мая Аскеров был объявлен в федеральный розыск. Тогда же Басманный суд Москвы заочно арестовал Аскерова на два месяца. Арест начнёт действовать с момента передачи журналиста российским правоохранителям в случае экстрадиции или депортации либо с момента задержания на территории РФ.

Сам Аскеров заявил, что находится в Азербайджане и возвращаться в Россию не собирается.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
*** Организация, выполняющая функции иноагента.
 

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