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Общество

Открытие Третьего форума молодых предпринимателей прошло в ПсковГУ

Открытие Третьего форума молодых предпринимателей Псковской области «МПФ2022: DIGITAL DAY» состоялось в «Точке кипения» в ПсковГУ сегодня, 9 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Для гостей подготовили образовательную программу с участием спикеров со всей России, которые расскажут о трендах интернет-предпринимательства, а также площадку DemoDay (защита стартапов акселерационной программы ПсковГУ). Студенты, которые проходили обучение в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», выступят с презентациями своих проектов. Ещё одна площадка форума — фестиваль правды о бизнесе True Story Fest.

Участников мероприятий приветствовала руководитель центра «Мой бизнес», общественный представитель АСИ в регионе по технологическому предпринимательству, член Общественной палаты Псковской области Анастасия Иванова. «Каждый год мы выбираем определённую тему форума. По нашему мнению, сейчас очень актуален разговор о цифровом предпринимательстве. Поговорим также об интернет-маркетинге и продвижении в соцсетях», — отметила она.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Член общественной организации «Опора России» Ирина Хван рассказала о программе мастермайндов, которая проходила в «Точке кипения» в течение нескольких месяцев. Её участниками стали студенты ПсковГУ, параллельно в ней также участвовали опытные предприниматели.

«Идея проекта заключалась в том, чтобы погрузить студента в атмосферу, где он не может не расти. Каждую неделю для команд проводились двухчасовые встречи с модераторами и наставниками — действующими предпринмиателями. В проект была внедрена геймификация: участники работали над различными задачами в формате мозгового штурма, получая поощрение за выполнение целей», — объяснила эксперт.

Победителем мастермайнд-программы стала студенческая команда «Квалиа» со стартап-идеей настольной операционной системы по принципу мобильных ОС для офисной, творческой и инженерной работы.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Победители станут первыми организаторами студенческого бизнес-клуба, работа которого стартует в «Точке кипения» после Нового года. Отмечается, что организаторами форума выступают ПсковГУ, центр «Мой бизнес», молодёжный комитет «Опора России», федеральный проект ПУТП.

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