Регионы могут получить право на допподдержку мобилизованных

22:54, 09 декабря 2022, ПАИ

Минцифры РФ предложило закрепить за регионами право предоставлять дополнительные меры социальной поддержки мобилизованным и членам их семей, в том числе через портал «Госуслуги». Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов, сообщило РИА Новости.

«Установить, что субъектами Российской Федерации могут быть предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки мобилизованных лиц и членов их семей, предоставляемые в том числе в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», — говорится в проекте постановления.

Отмечается, что проект постановления разработан для обеспечения предоставления мер поддержки мобилизованным лицам и членам их семей, а также для сокращения сроков и для автоматизации этого процесса.

«Реализация предлагаемых решений не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации, не повлечёт негативных финансовых и иных последствий, в том числе социально-экономических, не окажет влияния на доходы или расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не потребует дополнительного финансирования за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», — уточняется в пояснительной записке.