Педагог из Великолукского района номинирована на «Народное признание – 2022»

23:31, 09 декабря 2022, ПАИ

Социальный педагог, преподаватель математики, руководитель юнармейского отряда Булынинской школы Великолукского района Надежда Вылеталина выдвинута на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022». Она стала претендентом на награду в номинации «Призвание».

Родилась Надежда Вылеталина 19 апреля 1970 года в деревне Забелье Пустошкинского района. Мать девочки работала учителем.

После школы Надежда поступила в Псковский педагогический институт на физмат. Там отучилась два с половиной года, но в силу жизненных обстоятельств была вынуждена уйти в академический отпуск. В этот период она успела два года проработать в школе учителем математике и поняла, что эта профессия ей нравится.

В итоге Надежда окончила Государственный педагогический институт имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге. Затем работала в Красненской школе Пустошкинского района классным руководителем и два года – заместителем директора по воспитательной работе. Потом вместе с мужем переехала в город Великие Луки. «В какой-то момент я обратилась в городское и районное управления образования. Мне были предложены две вакансии: в городской школе и в Пореченской школе Великолукского района. А ещё через какое-то время появилась вакансия завуча по воспитательной работе в Булынинской школе. Таким образом я и присоединилась к коллективу Булынинской школы», — поделилась педагог. В этом образовательном учреждении она трудится уже более 20 лет.

Помимо преподавания математики и выполнения обязанностей социального педагога, Надежда Вылеталина с недавних пор возглавляет юнармейский отряд школы, а также всерьёз занимается краеведением, прививая любовь к истории родного края детям. Её воспитанники регулярно участвуют в различных краеведческих конференциях, занимают призовые места в тематических конкурсах районного, областного и даже всероссийского масштабов.

Активно развивается и юнармейское движение — ребята готовятся и принимают самое деятельное участие в мероприятиях, приуроченных к таким важным датам, как День Победы, Дни воинской славы России, занимаются спортивной, волонтёрской, патриотической деятельностью, пропагандой здорового образа жизни.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.