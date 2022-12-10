Педагог из Великолукского района номинирована на «Народное признание – 2022»
Социальный педагог, преподаватель математики, руководитель юнармейского отряда Булынинской школы Великолукского района Надежда Вылеталина выдвинута на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022». Она стала претендентом на награду в номинации «Призвание».
Родилась Надежда Вылеталина 19 апреля 1970 года в деревне Забелье Пустошкинского района. Мать девочки работала учителем.
После школы Надежда поступила в Псковский педагогический институт на физмат. Там отучилась два с половиной года, но в силу жизненных обстоятельств была вынуждена уйти в академический отпуск. В этот период она успела два года проработать в школе учителем математике и поняла, что эта профессия ей нравится.
В итоге Надежда окончила Государственный педагогический институт имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге. Затем работала в Красненской школе Пустошкинского района классным руководителем и два года – заместителем директора по воспитательной работе. Потом вместе с мужем переехала в город Великие Луки. «В какой-то момент я обратилась в городское и районное управления образования. Мне были предложены две вакансии: в городской школе и в Пореченской школе Великолукского района. А ещё через какое-то время появилась вакансия завуча по воспитательной работе в Булынинской школе. Таким образом я и присоединилась к коллективу Булынинской школы», — поделилась педагог. В этом образовательном учреждении она трудится уже более 20 лет.
Помимо преподавания математики и выполнения обязанностей социального педагога, Надежда Вылеталина с недавних пор возглавляет юнармейский отряд школы, а также всерьёз занимается краеведением, прививая любовь к истории родного края детям. Её воспитанники регулярно участвуют в различных краеведческих конференциях, занимают призовые места в тематических конкурсах районного, областного и даже всероссийского масштабов.
Активно развивается и юнармейское движение — ребята готовятся и принимают самое деятельное участие в мероприятиях, приуроченных к таким важным датам, как День Победы, Дни воинской славы России, занимаются спортивной, волонтёрской, патриотической деятельностью, пропагандой здорового образа жизни.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.