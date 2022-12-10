Личное дело Юрия Гагарина рассекретили в Роскосмосе

12:42, 10 декабря 2022, ПАИ

Личное дело первого космонавта планеты Юрия Гагарина рассекретили в сентябре 2022 года, следует из материалов журнала «Русский космос» (издание Роскосмоса).

«В сентябре этого года по инициативе Роскосмоса с исторического документа сняли гриф секретности, и теперь он доступен исследователям», — говорится в журнале.

Уточняется, что личное дело заводилось в советское время на каждого человека при оформлении на работу или учёбу. Документ хранился в отделе кадров предприятия под грифом «Для служебного пользования» и не был доступен даже самому работнику, сообщает РИА Новости.

Авторы публикации отмечают, что личное дело раскрывает некоторые подробности, которым не уделялось много внимания. В качестве примера приводят данные о его обучении сначала в аэроклубе, потом в авиационном училище и о службе в истребительной авиации ВВС Северного флота, а затем и о прохождении подготовки в военной части № 26266 (Центр подготовки космонавтов). Кроме того, рассекречена информация о семейном положении и наградах.

Также будущий космонавт не стал учиться в седьмом классе в родном Гжатске, а поехал поступать в ремесленное училище в Москве из-за того, что у его родителей было «недостаточное материальное состояние».

«Как сложилась бы судьба Юры Гагарина, если бы на Смоленщине в 1949 году не случился голод, вынудивший его бросить школу в 15 лет, уехать из дома и поступить в училище с гособеспечением, история уже не узнает», — говорится в журнале Роскосмоса.