Благотворительный турнир по волейболу прошел в Дедовичах

22:21, 10 декабря 2022, ПАИ

Сегодня в Дедовичском районе состоялся благотворительный турнир по волейболу, организованный спортсменами - любителями этого вида спорта в поддержку Максима Куйкина - земляка, который сейчас борется с очень редким видом онкологического заболевания. Об этом сообщает газета «Коммуна».

На соревновательную площадку спортзала, расположенного в микрорайоне Энергетиков на берегу водохранилища, вышли три команды - «Динамо» (сборная МО МВД России «Дедовичский»), «Судома» (сборная лесозавода) и гости из Пскова - команда «Скобари».

Турнир проводился по круговой системе, матчи длились до трех побед по партиям. В результате упорной спортивной борьбы места в итоговой турнирной таблице распределились следующим образом: победу в благотворительном турнире одержали волейболисты команды «Динамо», на втором месте спортсмены из команды «Судома», бронза досталась «Скобарям».

Все средства, вырученные от проведенных сегодня спортивных товарищеских игр, направлены в благотворительный фонд, который помогает семье Куйкиных собрать огромную сумму, требующуюся на лечение их сына и внука.