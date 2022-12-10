Житель Новоржевского района фиктивно прописал иностранцев

10:45, 11 декабря 2022, ПАИ

Житель Новоржевского района подозревается в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в текущем году в одной из деревень на территории Новоржевского района 50-летний местный житель осуществил фиктивную регистрацию двух граждан Республики Молдова. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Сотрудники отмечают, что подобный факт на территории региона далеко не единичный.

В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Так, в соответствии со статьёй 322.3 «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.