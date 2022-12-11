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Общество

Семь пожаров ликвидировали на территории Псковской области за двое суток

За двое суток сотрудники ГУ МЧС России принимали участие в ликвидации семи пожаров на территории Псковской области. 

Так, 10 декабря в 8:01 в Красногородском районе в деревне Якушово в жилом доме размером 6х8 метров в комнате размером 4х4 метра огнем повреждена деревянная балка основания русской отопительной печи на площади один квадратный метр. Предварительная причина – нарушение устройства отопительной печи.

В 10:45 в Опочке на улице Окраинная в хозяйственной постройке размером 3х3 метра сгорела кровля по всей площади. Огнём повреждено потолочное перекрытие на площади два квадратных метра. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки.

В 20:16 в Порховском районе в деревне Дубровино в бане размером 5х6 метров, в парной, размером 2х3 метра огнём повреждена стена на площади три квадратных метра. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки в распределительной коробке.

В 21:51 в Пскове на улице Снятная Гора в сушильной камере размером 7х10 метров сгорела кровля по всей площади. Хозяйственная постройка размером 2х2 метра выгорела изнутри по всей площади. Предварительная причина – поджог.

В 22:34 в Невельском районе в деревне Мигушино на улице Садовая в жилом доме размером 10х12 метров в трубе отопительной печи сгорела сажа на площади одного квадратного метра. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

11 декабря в 2:20 в Порховском районе в деревне Полоное сгорело бесхозное строение размером 2х3 метра. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 2:38 в Порхове на улице Германа жилой дом размером 6х8 метров выгорел изнутри по всей площади. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки внутри жилого дома.

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