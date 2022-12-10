Белорусы обеспокоены наличием границы с Украиной
Минобороны Белоруссии утверждает, что наибольшую тревогу у белорусов вызывает граница с Украиной, сообщил корреспондент ТАСС.
Наращивание военных группировок в сопредельных с Белоруссией странах НАТО не имеет тенденции к уменьшению. Также белорусско-российская региональная группировка, развернутая в Белоруссии, является фактором стратегического сдерживания, добавили в МО Белоруссии.
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