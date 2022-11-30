Белоруссия отмечает высокую интенсивность полётов разведавиации США у своих границ

19:46, 30 ноября 2022, ПАИ

Минск отмечает высокую интенсивность полётов разведывательной авиации США и их союзников у границ республики. Об этом в среду в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня» сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Он полагает, что НАТО готовится к военным действиям наступательного характера на восточном направлении.

«Анализ показал, что Запад отрабатывает вопросы наступательного характера и Беларусь с Россией уже напрямую рассматриваются в качестве противника», — сказал глава Минобороны республики в среду в интервью госизданию «СБ. Беларусь сегодня».

Он отметил «беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в Восточно-Европейском регионе», наращивание интенсивности полётов разведывательной авиации США и их союзников, в том числе у границ Белоруссии, модернизацию военной инфраструктуры Польши и Прибалтийских стран, повышение оборонных расходов сопредельных стран, увеличение численности национальных вооружённых сил, интенсификацию поставок в войска современных ударных вооружений.

«Если обобщить эти факты, рассматривая комплекс мероприятий США и НАТО военного характера по сдерживанию так называемой угрозы с Востока, то можно констатировать: идёт подготовка к ведению военных действий на восточном направлении», — подчеркнул Хренин.