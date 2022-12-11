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Общество

Уже второй журналист скончался в Катаре на чемпионате мира

Катарский фотограф Халид аль-Мисслам стал вторым журналистом, который умер за время освещения чемпионата мира по футболу в Катаре. О смерти фотокорреспондента в воскресенье сообщила катарская газета Gulf Times («Галф таймс»).

Халид аль-Мисслам был фотожурналистом в Al Kass TV («Аль-Касс ти ви»). О причинах смерти не сообщается.

9 декабря во время четвертьфинального матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Нидерландов (2:2, 4:3 по пенальти), проходившего на Национальном стадионе в Лусаиле, умер американский спортивный журналист Грант Уол, работавший в телевизионной сети CBS Sports («Си-би-эс спортс»). Брат журналиста в социальных сетях рассказал, что Грант потерял сознание в ложе для прессы, парамедики сделали сердечно-лёгочную реанимацию, которая не помогла. Футбольный обозревать скончался утром 10 декабря в местной больнице.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в Катаре, соревнования завершатся 18 декабря. В полуфинале турнира встретятся команды Аргентины и Хорватии, а также сборные Франции и Марокко. Матчи пройдут 13 и 14 декабря соответственно. Финальная встреча состоится 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.

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