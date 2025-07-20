21 июля на маршруте Псков – Опухлики изменится расписание поездов

19:10, 20 июля 2025, ПАИ

Для перевозки детей в летний лагерь «Юный железнодорожник» по маршруту Псков – Опухлики 21 июля изменится расписание поездов, сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Для перевозки детей 21 июля назначаются такие поезда:

№ 7652/7651 Новосокольники отправление в 10:10, Гущино – 10:22, Воробецкая – 10:33–10:38, Великие Луки – 10:50–11:00, Опухлики – прибытие в 11:50;

№ 6650/6649 Опухлики отправление в 12:10, Великие Луки – 13:00–13:10, Воробецкая – 13:20, Гущино – 13:28, Новосокольники – 13:38–13:43, Шубино – 13:53, Киселевичи – 14:00, Насва – 14:06, Самолуково –14:12, Стримовичи – 14:20, Локня –14:28, Тигощи –14:33, Загоскино –14:39, Сущево – 14:48–14:53, Лозовицы – 15:04, Ашево – 15:11, Чихачево – 15:20, Плотовец – 15:26, Судома – 15:33, Дедовичи –15:42–15:50, Бакач – 15:58, Вязье – 16:08, пост 247-й км. – 16:14, Дно – 16:20–16:40, Роща – 16:58, Порхов – 17:10, Лунево – 17:24, Подсевы – 17:30, Вешки – 17:40, Карамышево – 17:50, Кеб – 18:00–18:11 (тех.), Берёзки – 18:21, Псков-Пассажирский – прибытие в 18:27;

№ 7654/7653 Псков-Пассажирский отправление 20:32, Берёзки – 20:40, Кеб – 20:49, Карамышево – 21:01–21:07, Вешки – 21:24–21:31, Подсевы – 21:47, Лунево – 21:52, Порхов – 22:06, Роща – 22:17, пост 557-й км. – 22:26, пост 247-й км. – 22:33, разъезд 247-й км. – 22:38, Вязье – 22:47, Бакач – 22:55, Дедовичи – 23:02, Судома – 23:09, Плотовец – 23:15, Чихачево – 23:25, Ашево – 23:37–23:50 (тех.), Лозовицы – 00:01, Сущево – 00:08, Загоскино – 00:16, Тигощи – 00:22, Локня – 00:28, Стримовичи – 00:35, Самолуково – 00:42, Насва – 00:49, Киселевичи – 00:55, Шубино – 01:03, Новосокольники – прибытие в 01:15.

21 июля отменяются следующие поезда:

№ 2428, 2430 Новосокольники – Дно;

№ 2415 Дно – Новосокольники;

№ 3306,3309 Невель – Великие Луки;

№ 2433, 2435, 2415 Дно – Новосокольники;

№ 2276,2138/2416 Берёзки – Дно;

№ 2604 Великие Луки – Новосокольники.