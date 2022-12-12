ПАИ стало самым цитируемым СМИ региона по итогам недели

14:10, 12 декабря 2022, ПАИ

Определился топ-5 самых цитируемых СМИ региона за неделю с 5 по 11 декабря. В пятёрку лидеров вошли сразу два издания медиахолдинга «МЕДИАЦЕНТР 60».

По данным сервиса «Медиалогия», первое место заняло Псковское агентство информации (1,79). На втором месте –лента новостей Псковской области (ИЦ 1,36), на третьем - ГТРК «Псков» с ИЦ 0,56. Далее следует интернет-газета, входящая в состав медиахолдинга «Гражданская пресса». Замыкает пятерку лидеров издание медиахолдинга «МЕДИАЦЕНТР 60» «Псковская правда».

Также в рейтинг вошли телеканал «Первый Псковский», портал luki.ru и интернет-издание «Аргументы и факты - Псков».

Что касается рейтинга по количеству цитат, первое место здесь у информационного агентства холдинга «Гражданская пресса» (38 цитат). На второй позиции - Псковское агентство информации (30 цитат), на третьей - ГТРК «Псков» с 20 цитатами.

Самые цитируемые новости ПАИ:

1. В аэропорту открыли зал ожидания после ремонта;

2. Усвяты обрели границы и градостроительный регламент;

3. К установке главной новогодней ели приступили в Пскове.