В Усвятах определились с границами охраны территории
Предмет охраны, границы и требования к градостроительным регламентам на территории исторического поселения регионального значения «Усвяты» утвердил комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.
Приказ опубликован на правовом портале региона.
Напомним, что в этом году Усвяты получили статус исторического поселения регионального значения. Как отмечал глава района Дмитрий Петров, такой статус позволит Усвятам при поддержке губернатора Михаила Ведерникова участвовать в федеральных проектах и привлекать дополнительные финансовые ресурсы из федерального бюджета, в том числе на благоустройство территории, прилегающей к Дому Родзянко.
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