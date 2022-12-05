В Усвятах определились с границами охраны территории

12:54, 05 декабря 2022, ПАИ

Предмет охраны, границы и требования к градостроительным регламентам на территории исторического поселения регионального значения «Усвяты» утвердил комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Приказ опубликован на правовом портале региона.

Напомним, что в этом году Усвяты получили статус исторического поселения регионального значения. Как отмечал глава района Дмитрий Петров, такой статус позволит Усвятам при поддержке губернатора Михаила Ведерникова участвовать в федеральных проектах и привлекать дополнительные финансовые ресурсы из федерального бюджета, в том числе на благоустройство территории, прилегающей к Дому Родзянко.