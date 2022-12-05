Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

В Усвятах определились с границами охраны территории

Предмет охраны, границы и требования к градостроительным регламентам на территории исторического поселения регионального значения «Усвяты» утвердил комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Приказ опубликован на правовом портале региона.

Напомним, что в этом году Усвяты получили статус исторического поселения регионального значения. Как отмечал глава района Дмитрий Петров, такой статус позволит Усвятам при поддержке губернатора Михаила Ведерникова участвовать в федеральных проектах и привлекать дополнительные финансовые ресурсы из федерального бюджета, в том числе на благоустройство территории, прилегающей к Дому Родзянко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 декабря 2022

Юная вокалистка из Себежа поборется за «Народное признание»
04 декабря 2022

Школьник из Острова в третий раз стал лауреатом областной премии
04 декабря 2022

Опочецкий театр «М'АРТ» может завоевать «Народное признание»
04 декабря 2022

Себежские «Сударушки» прошли в очередной тур шоу Первого канала
04 декабря 2022

Праздничным концертом отблагодарили порховских волонтёров
04 декабря 2022

Коллектив из Бежаниц возвращается из Москвы с кубком победителя
04 декабря 2022

Великолучанка участвует в конкурсе «Миссис Бизнес Псков»
04 декабря 2022

Мастер по декоративному творчеству из Локни выдвинута на «Народное признание»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...