Безработный обокрал дачу петербуржца в Локнянском районе

11:59, 12 декабря 2022, ПАИ

Дачную кражу раскрыла полиция в Локнянском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 7 декабря в деревне Василево из дачного дома, принадлежащего жителю Санкт-Петербурга, были похищены три сотовых телефона, десять блоков сигарет и обувь. Причиненный ущерб составил 14 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался безработный, ранее неоднократно судимый 35-летний житель Локнянского района. Похищенное обнаружено и изъято.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Проводится расследование.