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Спорт

Псковичам предлагают посещать клуб «С-Фитнес» со скидкой

Фото предоставлено "С-Фитнес"

Спортивный клуб «С-Фитнес» запускает новогоднюю акцию и предлагает псковичам оформить карту на посещение со скидкой. Только с 19 по 21 декабря можно приобрести карту на годовое посещение фитнеса с выгодой до 38%, сообщили в клубе.

Бонусом для клиентов:

- рассрочка на три платежа;

- заморозка платежа на 60 дней;

- гостевые для друзей.

Количество карт ограничено - всего 30. Справки можно получить по телефону 55-77-75. Клуб «С-Фитнес» в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/s_fitness_pskov. Адрес: Псков, улица Рокоссовского, 16.

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