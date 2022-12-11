Псковичам предлагают посещать клуб «С-Фитнес» со скидкой

12:05, 12 декабря 2022, ПАИ

Спортивный клуб «С-Фитнес» запускает новогоднюю акцию и предлагает псковичам оформить карту на посещение со скидкой. Только с 19 по 21 декабря можно приобрести карту на годовое посещение фитнеса с выгодой до 38%, сообщили в клубе.

Бонусом для клиентов:

- рассрочка на три платежа;

- заморозка платежа на 60 дней;

- гостевые для друзей.

Количество карт ограничено - всего 30. Справки можно получить по телефону 55-77-75. Клуб «С-Фитнес» в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/s_fitness_pskov. Адрес: Псков, улица Рокоссовского, 16.