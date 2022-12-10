Монеты конца XIX века попытался ввезти в Псковскую область гражданин Польши

13:12, 12 декабря 2022, ПАИ

Монеты конца XIX века попытался ввезти в Псковскую область гражданин Польши, сообщили Псковскому агентству информации в Погрануправлении ФСБ России по региону.

Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе. На вопрос специалистов о возможном наличии в транспортном средстве предметов, запрещенных к перемещению через государственную границу, гражданин Польши сообщил, что не везет ничего.

Однако во время осмотра салона его автомобиля под задними пассажирскими сиденьями третьего ряда обнаружены четыре монеты, завернутые в черную непрозрачную пленку. Выявленные экземпляры датируются 1873 – 1901 гг. чеканки и, возможно, представляют культурно-историческую ценность.

Монеты переданы сотрудникам компетентных органов для проведения экспертизы на предмет представления исторической или культурной ценности, а также принятия по ее результатам процессуального решения, заключили в ведомстве.