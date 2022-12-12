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Культура

Вышитую карту Псковской области презентуют в День Конституции

Презентация проекта «Вышитая карта Псковской области» состоится сегодня, 12 декабря, в Псковском областном центре народного творчества. Мероприятие приурочено к празднованию Дня Конституции РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Вышитая карта Псковской области – это физическая карта региона с очерченными границами муниципальных образований. Бусинами разного цвета на ней отмечены города, поселки и деревни. Разными техниками шитья и вышивания изображен рельеф местности, поля, леса и водные объекты.

По периметру карты расположены связанные с историей и культурой субъекта РФ фрагменты. «Здесь изображены известные исторические личности – княгиня Ольга и князь Александр Невский, а также архитектурный символ области - Псковский кремль. Часть зарисовок отсылают к богатству культурного наследия региона. Есть упоминание о Великой Отечественной войне и доблестных воинах-десантниках. Некоторые узоры дублируют орнаменты изразцов, которые украшают псковские храмы. В этой работе нам хотелось показать историческое, природное и культурное богатство и разнообразие Псковского края», - рассказала автор и руководитель проекта, дизайнер, мастер декоративно-прикладного творчества Светлана Самарина.

Работа по созданию карты велась разными видами и техниками рукоделия. Это вышивка мулине, бисером, лентами и бархатом. Кроме того, использованы эксклюзивные резные кабошоны из гипса.

Размер полотна - 60 на 80 см. Оно состоит из 48 отдельных фрагментов, соединенных в единую картину.

Над проектом в течение полугода трудились 24 мастера из Островского, Пустошкинского, Бежаницкого, Красногородского, Дедовичского, Куньинского, Локнянского, Новоржевского, Новосокольнического, Печорского, Пушкиногорского, Пыталовского, Опочецкого районов, а также из Пскова и Великих Лук.

На презентации вышитой карты Псковской области будут представлены и другие работы мастеров - участниц проекта.

В июне этого года была представлена вышитая карта России, выполненная мастерами декоративно-прикладного творчества со всей страны. Тогда над вышивкой фрагмента с изображением Псковской области работали мастера декоративно-прикладного искусства Псковской области Анфиса Федорова и Галина Иванова. Эскиз разработала художник, керамист, член Союза художников России, мастер народного творчества Псковской области, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Галина Драчева.

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