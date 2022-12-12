Олег Брячак оценил выгоду ипотечного кредитования

17:44, 12 декабря 2022, ПАИ

На вопрос, есть ли подводные камни в ипотечном кредитовании, ответил гость программы «Бизнес-ланч», руководитель строительной компании Олег Брячак в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

«Мы можем сделать ипотеку для гражданина на его условиях. При этом будет происходить удорожание квартиры - это называется субсидирование процентной ставки. Но посчитаем конечный результат на примере однокомнатной квартиры. Если человек возьмёт ипотеку со ставкой 0,1 %, он сэкономит на протяжении срока платежей по ипотеке больше двух миллионов рублей», - сказал он. Гость студии подчеркнул, что субсидирование действительно позволяет сэкономить деньги.

По его словам, сейчас можно наблюдать большое количество инструментов покупки и продажи жилья - ипотека без первоначального взноса, с льготным периодом, трейд-ин — обмен старой квартиры на другую с доплатой.