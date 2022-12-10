В Пскове пьяные подростки напали на девушку и отобрали телефон

17:28, 12 декабря 2022, ПАИ

Двое подростков в Пскове напали на девушку и отобрали у неё мобильный телефон, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Подростки в возрасте 15 и 16 лет обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

По версии следствия, вечером 22 октября несовершеннолетние обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения вблизи телецентра в городе Пскове, увидели проходящую мимо девушку с мобильным телефоном и решили ее ограбить. С этой целью один из подростков отвлёк внимание потерпевшей, после чего ударил ее. Когда потерпевшая выронила телефон, второй подросток схватил его, после чего они вдвоем сбежали с места преступления.

В ходе следствия потерпевшая опознала предполагаемых злоумышленников. Похищенный телефон ей вернули.

В отношении обвиняемых по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.