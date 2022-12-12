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Политика

Дмитрий Песков сообщил, что в уходящем году большой пресс-конференции президента РФ не будет

Владимир Путин. Скан трансляции большой пресс-конференции в 2021 году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что большой пресс-конференции Владимира Путина до Нового года не будет. По его словам, в Кремле рассчитывают, что президент найдет возможность пообщаться со СМИ, сообщает издание «Коммерсантъ». В прошлом году большая пресс-конференция прошла 23 декабря.

«Что касается большой пресс-конференции — да, до Нового года не будет. Вместе с тем мы рассчитываем, что все-таки президент найдет возможность пообщаться (с журналистами.— «Ъ»), как он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных (поездок.— «Ъ»)»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин планирует до конца года выступить с посланием Федеральному собранию. Он отметил, что дата обращения к членам парламента зависит от графика президента, который «весьма динамичный, поскольку ситуация динамична». Источники РБК в ноябре сообщали, что в Кремле приступили к подготовке послания. В прошлый раз она проходила 21 апреля 2021 года.

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