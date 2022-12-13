Спрос на подержанные автомобили увеличился в России на 15%

10:24, 13 декабря 2022, ПАИ

Спрос на подержанные автомобили в России к концу 2022 года увеличился более чем на 15%. Покупкой подержанных машин в октябре-ноябре интересовались на 15,3% активнее, чем в январе-феврале, пишут «Известия».

Также выросло количество объявлений о продаже. «За октябрь-ноябрь на «Авито Авто» было размещено на 32,6% больше объявлений о продаже подержанных машин, чем в январе-феврале», — рассказали представители платформы.

Повышенным спросом пользовались марки б/у машин отечественных производителей. Первое место по востребованности заняла Lada Priora, второе — Lada 2114 Samara, третье — Lada 2107.

А вот, по подсчетам «Автостата», отечественный автопром сильно уступает в спросе зарубежному. В ноябре 2022 года наиболее популярной маркой автомобиля с пробегом стал Hyundai Solaris, следует из данных ресурса. Количество перерегистраций этой модели с одного владельца на другого выросло с октября по ноябрь на 7,7% — с 10,8 тыс. до 11,6 тыс. единиц.

Всего же с начала года россияне приобрели 5,9 млн легковых автомобилей с пробегом, утверждает «Автостат». Доля иномарок в продажах ноября составила 72,5%, а на российские машины пришлось лишь 27,5%.

Одна из причин повышенного спроса на автомобили с пробегом — подорожание новых, считает член правления Союза автосервисов России Илья Плисов. Повышенный интерес к подержанным автомобилям продлится еще минимум полгода, полагает специалист.