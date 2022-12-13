«На вокзале ночевали»: Юлия Пересильд вспомнила о поступлении в московские вузы

17:09, 13 декабря 2022, ПАИ

Уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд рассказала в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» о своем поступлении в московские вузы.

По словам актрисы, после 11 класса у неё было сильное желание поступить в столичный вуз, причём, в какой именно - было всё равно.

«Мы поступали и в цирковое на улице Ямского Поля, и в спортивный институт на Черкизовской (он был РГУФ), на спортивную журналистику, даже жили там в общежитии», – вспомнила гостья студии.

«На самом деле это сейчас так смешно звучит, но ведь не было интернета - даже вам сейчас уже сложно понять, что это такое, но не было интернета — была библиотека имени Каверина, читальный зал. А там была книга розового цвета «450 лучших вузов страны». Дальше — открывала и просто перелистывала книгу: «Так, смотри, что это?» Щукинское училище. Училище? Ой, не хотелось бы», – продолжила Юлия Пересильд.

В итоге в Москву актриса поехала почти вслепую, не зная, куда поступать. «Именно так это и было: на вокзале ночевали, потому что негде было ночевать. Как-то так мы и поступали в какие-то вузы. В первый год мы не поступили и приехали обратно», – добавила она.