Псковичу грозит до двух лет тюрьмы за кражу туалетной воды
Пскович обвиняется в краже туалетной воды из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.
В ходе дознания установлено, что злоумышленник похитил туалетную воду из магазина, который расположен в торговом центре деревни Борисовичи. Общая сумма ущерба составила 4 602 рубля.
Прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 22-летнего ранее судимого псковича, который совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 158 УК РФ. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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