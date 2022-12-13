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Происшествия

Псковичу грозит до двух лет тюрьмы за кражу туалетной воды

Пскович обвиняется в краже туалетной воды из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района. 

В ходе дознания установлено, что злоумышленник похитил туалетную воду из магазина, который расположен в торговом центре деревни Борисовичи. Общая сумма ущерба составила 4 602 рубля. 

Прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 22-летнего ранее судимого псковича, который совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 158 УК РФ. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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