Псковичу грозит до двух лет тюрьмы за кражу туалетной воды

16:53, 13 декабря 2022, ПАИ

Пскович обвиняется в краже туалетной воды из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

В ходе дознания установлено, что злоумышленник похитил туалетную воду из магазина, который расположен в торговом центре деревни Борисовичи. Общая сумма ущерба составила 4 602 рубля.

Прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 22-летнего ранее судимого псковича, который совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 158 УК РФ. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.