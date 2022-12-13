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Общество

Доработать или купить: Елена Бибикова ответила на вопрос о пенсионных коэффициентах

Как увеличить пенсионный коэффициент, рассказала заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Бибикова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM. 

 

«Со стажем все более-менее понятно. Мы уже неоднократно говорили, что включается в стаж: это периоды работы до 2002 года по трудовой книжке либо любые документы о стаже, это с 2002 года только те периоды, за которые выплачиваются страховые взносы, это некоторые нестраховые периоды на общих страхованиях, такие как служба в армии, как время по уходу за ребенком, время, когда человек состоял на службе занятости как безработный, и некоторые иные периоды – в стаж включается все это», - сказала Елена Бибикова.  

Елена Бибикова уточнила, что многие не понимают откуда берется пенсионный коэффициент и что это такое.  

«Я скажу так, что если человек отработал год с минимальным размером оплаты труда, то есть у него один МРОТ заработная плата, то за этот год он зарабатывает один пенсионный коэффициент. Если зарплата два МРОТ, то это два пенсионных коэффициента, три МРОТ – это три пенсионных коэффициента, и максимально сколько человек может за год заработать – это законная норма, таким образом максимальная пенсия ограничивается, – это 10 пенсионных коэффициентов. Зарплату получает 20 МРОТ – мы для пенсии берем 10 пенсионных коэффициентов», - разъяснила сенатор.  

Елена Бибикова подчеркнула, что для граждан 1961 и 1966 годов рождения требуется 28,2 коэффициентов. «Если человек не успел набрать пенсионный коэффициент, то его нужно доработать. За год со своей зарплаты можно получить пять-шесть коэффициентов, доработав. Но можно и не дорабатывать, а можно, извините меня за это слово, купить», - сказала Елена Бибикова.  

Например, муж не работает, и его содержит жена, она может проплачивать страховой платеж в пенсионных фонд. Нужно написать заявление в Фонд пенсионного и социального страхования, о том, что за него будут проплачены страховые платежи и оплачивает их.  

«Платеж там минимальный установлен – из одного МРОТ 22 % 12 месяцев. На этот год с учетом увеличения до 16 тысяч МРОТ страховой платеж в 2023 году составит порядка 43 с небольшим тысяч (оплата за год)», - уточнила Елена Бибикова.

Как сообщила сенатор, в Псковской области такой услугой пользуются редко. «Можно приобрести, можно докупить, можно проплатить в добровольном порядке страховой платеж, и в этом случае, заплатив страховой платеж, ты не только коэффициенты добавишь, но и стаж работы прибавишь», - заключила сенатор.

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