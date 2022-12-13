В Печорском районе отремонтирован важный для транзитного транспорта участок дороги

19:18, 13 декабря 2022, ПАИ

Участок дороги граница с Эстонской Республикой – Печоры – Изборск» (км 12+000 — км 19+000) введён в эксплуатацию после ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщила пресс-служба правительства Псковской области.

Дорога важная: пропускает высокий поток транзитного транспорта, а также ведёт к важным туристическим объектам региона — к Псково-Печерскому монастырю в Печорах и древней крепости в Старом Изборске.

За годы эксплуатации дорожное полотно сильно износилось, но благодаря нацпроекту дорогу удалось привести в порядок.

В рамках ремонта на участке заменено асфальтобетонное покрытие, восстановлены укреплённые части обочин и виражей, отремонтированы водопропускные трубы, пересечения, примыкания и съезды, укреплены обочины и откосы. Приведены в нормативное состояние автобусные остановки: заменена дорожная одежда на посадочных площадках, пандусах и тротуарах, установлены автопавильоны, скамейки и урны. Для безопасности дорожного движения установлено оцинкованное металлическое барьерное ограждение, термопластиком и краской нанесена дорожная разметка.

Объект реализован за счёт средств федерального и областного бюджетов. Стоимость работ — более 160 млн рублей.

Отметим, дорога относится к III технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.