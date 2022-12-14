Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Освободить инвесторов от налога на имущество организаций предложили в Псковской области

Проект закона, предлагающий меры поддержки для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории региона, поступил в Псковское областное Собрание депутатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Разработанный правительством законопроект коррелируется с новыми нормами федерального законодательства, вступающими в силу 2023 года. До 1 января налоговые ставки устанавливались в зависимости от категорий налогоплательщиков и имущества, признаваемого объектом налогообложения. Теперь предоставление налоговых преференций возможно путём установления соответствующих налоговых льгот.

По действующему областному законодательству при реализации утверждённых правительством инвестиционных проектов инвесторам устанавливалась ставка по налогу на имущество организаций в размере 0,01%, что соразмерно снижению суммы налога на 99,5%. Для поддержки инвестиционной деятельности на территории региона в качестве налоговой льготы предлагается полностью освободить инвесторов от уплаты налога на имущество организаций. В законопроекте уточняется, что освобождение от уплаты налога не распространяется на объекты, в отношении которых инвестор пользовался или пользуется налоговой льготой по налогу на имущество организаций на основании действующих положений областного законодательства.

Ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в бюджет области, для этой категории налогоплательщиков остаётся неизменной и составляет 13,5%.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что в 2022 году заканчивается срок действия налоговых льгот для девяти из 21 инвестиционного проекта, утверждённого правительством области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 декабря 2022

Освободить инвесторов от налога на имущество организаций предложили в Псковской области
13 декабря 2022

Денис Быченков вошёл в список претендентов на звание «Бизнесмен года»
13 декабря 2022

В Печорском районе отремонтирован важный для транзитного транспорта участок дороги
13 декабря 2022

Госдума продлила мораторий на наказания за валютные нарушения
12 декабря 2022

Успеть до Нового года: поторопиться с покупкой квартиры советуют псковичам
12 декабря 2022

Олег Брячак оценил выгоду ипотечного кредитования
12 декабря 2022

Эксперт назвал причины отсутствия конкуренции на строительном рынке Пскова
12 декабря 2022

Олег Брячак станет гостем программы «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...