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«Любовь» к ремонту труб на отремонтированных улицах объяснил директор ПТС

«Любовь» к ремонту труб на недавно отремонтированных улицах объяснил в эфире программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» 88.3 FM директор Псковских теплосетей Игорь Максимов.

«Это не потому, что нам очень хочется копать, это же тоже работа, тяжкий труд. У нас ребята неделю назад, например, в три часа ночи закончили одну раскопку – и в семь часов утра пришлось выйти на другую, - сказал Игорь Максимов. - А вообще это вопрос не теплосетей, есть достаточно других органов, которые должны синхронизировать эти процессы, связывать нас со связистами, с газовиками, с водоканалом, когда строятся дороги».

Он привел в пример опыт с улицей Леона Поземского. «Там же все в проекте было изначально предусмотрено – замена всех коммуникаций под дорогой. Долго, мучительно, но спокойно сделали, положили асфальт, ну и теперь гарантия, что лет 30-40 он будет стоять. Вот Яна Фабрициуса: долго, тяжело идет процесс – тоже все сети, в том числе и тепловые, под дорогой заменены будут. Вот к этому надо идти просто. Сейчас, слава Богу, мы хотя бы уже, например, понимаем, что в городе будет хотя бы меняться асфальт на будущий год, максимально пытаемся синхронизировать эти два процесса», - добавил директор ПТС.

Пока, по словам гостя студии, синхронизировать ремонт дорог и замену теплосетей получается лишь в 30 % случаев. 

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