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Происшествия

Находящегося в федеральном розыске мужчину ищут в Гдовском районе

40-летнего Юрия Михайлова продолжают искать в Псковской области. Мужчина пропал два года назад, пишет газета «Гдовская заря».

В декабре 2022 года его сестра Екатерина Виноградова обратилась в правоохранительные органы, где было заведено разыскное дело. На данный момент мужчина находится в федеральном розыске.

По последним данным, 5 ноября 2022 года Юрий уехал в Гдовский район на заработки. По профессии он сварщик, и вероятно, что мог поселиться на территории муниципалитета.

Если вам что-то известно о данном человеке, просьба связаться с разыскным отделением УМВД России по городу Пскову по телефонам: 8-952-214-48-97, 8(8112) 59-63-09.

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