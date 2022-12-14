Находящегося в федеральном розыске мужчину ищут в Гдовском районе

15:02, 14 декабря 2022, ПАИ

40-летнего Юрия Михайлова продолжают искать в Псковской области. Мужчина пропал два года назад, пишет газета «Гдовская заря».

В декабре 2022 года его сестра Екатерина Виноградова обратилась в правоохранительные органы, где было заведено разыскное дело. На данный момент мужчина находится в федеральном розыске.

По последним данным, 5 ноября 2022 года Юрий уехал в Гдовский район на заработки. По профессии он сварщик, и вероятно, что мог поселиться на территории муниципалитета.



Если вам что-то известно о данном человеке, просьба связаться с разыскным отделением УМВД России по городу Пскову по телефонам: 8-952-214-48-97, 8(8112) 59-63-09.