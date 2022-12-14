УФАС возбудило дело против псковской компании за рекламу алкоголя

15:52, 14 декабря 2022, ПАИ

Дело по признакам нарушения закона о рекламе возбудили в отношении псковской компании, которая разместила рекламу алкоголя в интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФАС по Псковской области.

Жительница Пскова обратилась в государственную службу с жалобой на то, что одна из винотек города размещает в своей группе в соцсети «ВКонтакте» посты с рекламой алкогольных напитков - вина, коньяка, пива с указанием конкретных марок.

В антимонопольной службе отметили, что закон запрещает рекламу алкоголя в сети Интернет. Законодательство разрешает публиковать информацию о продаже спиртных напитков только в виде каталога, меню или прайс-листа. При этом запрещается выделять какой-то один бренд или размещать на сайте «всплывающие» или «закрепленные» баннеры с рекламой алкоголя. Также в рекламе алкоголя недопустимы изображения людей и демонстрация употребления алкогольной продукции.

О️тмечается, что в прошлом году несколько кафе и ресторанов Псковской области получили предупреждения от антимонопольщиков за нарушение рекламного законодательства при размещении постов с рекламой алкоголя в соцсетях. Нарушения устранили.