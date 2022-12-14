Антон Сергеев: Псковская оппозиция не замечает действий властей

18:02, 14 декабря 2022, ПАИ

Псковская оппозиция не замечает работы властей и зачастую лишь указывает на проблемы и недочёты, не предпринимая при этом никаких конкретных действий, заявил советник губернатора Псковской области по информационной политике Антон Сергеев в эфире программы «Эксклюзив» на радиостанции «Luki.FM».

«Можно делать всё что угодно, и при этом для оппозиции всё будет плохо», - сказал гость студии.

Он также привел в пример введение антиковидных мер: «Началась пандемия, и оппозиция стала возмущаться, ругать власть за бездействие. Хорошо. Стали аккуратно вводить карантинные меры. Сразу завопили. Где свобода слова? Стали убирать карантинные меры, и снова начали говорить, что власть не думает о людях», - напомнил Антон Сергеев.

Кроме того, он отметил, что полностью поддерживает позицию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о готовности работы с оппозицией, которая действует в интересах жителей Псковской области. Однако, заметил он, в течение года оппозиция ничего не делает.