Псковские продавцы украшений прогнозируют рост цен на 40%

17:31, 14 декабря 2022, ПАИ

Псковские продавцы ювелирных украшений прогнозируют рост цен на 40%. Об этом стало известно на круглом столе, который проходит сегодня, 14 декабря, в медиацентре Псковского агентства информации и посвящен переходу ювелирного бизнеса с упрощённой системы налогообложения на общие основания.

Представитель индивидуального предпринимателя Инна Иванова отметила, что у маленьких компаний после января 2023 года есть два пути: закрываться или поднимать цены на 40%.

Также Инна Иванова отметила, что выбор ювелирных изделий на рынке сократится и авторских украшений станет меньше.

К тому же цены поднимут не только маленькие магазины, но и ювелирные сети. «Во-первых, потому что уменьшится конкуренция, во-вторых, потому что маленькие предприятия поднимут цены, а сетевики могут сделать это просто вслед за ними», — добавила Инна Иванова.