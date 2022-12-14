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Экономика

Поправки в проект бюджета на 2023 год обсудили в Пскове

Заседание рабочей группы по согласованию поправок в проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов состоялось 14 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ города.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ города Пскова

Из 19 членов рабочей группы в нем приняли участие 15 человек. 

С основным докладом выступила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт. Она рассказала, какие из предложенных депутатами поправок планируется учесть в проекте бюджета на 2023 год. Например, на территории округа №1 будет капитально отремонтирован детский сад, в округе № 2 благоустроят несколько дворов, в округе № 5 отремонтируют участок улицы Красноармейской.

Отдельно она остановилась на поправке, предложенной заместителем председателя ПГД, депутатом по единому избирательному округу Владимиром Воробьевым, в которой говорилось о срыве сроков капремонта в школе № 16. «В настоящий момент капремонт в этой школе завершается, практически все запланированные работы выполнены», - ответила Тамара Винт.

По итогам обсуждения депутат Юлия Пожидаева предложила коллегам до конца этого года сформировать полный список проблем своих округов, озвученных избирателями. Она также предложила, чтобы раз в квартал администрация Пскова отчитывалась перед депутатами, какие из этих проблем удалось решить. Члены рабочей группы, в состав которой наряду с депутатами входят глава Пскова Борис Елкин и сотрудники администрации города, проголосовали за данное предложение.

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