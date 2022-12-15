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Общество

Продажи лекарств от гриппа в России за последние две недели выросли втрое

За последние две недели жители России приобрели в аптеках втрое больше препаратов от гриппа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказано в исследовании компании Tinkoff Data, подготовленном для газеты «Ведомости».

Там также уточняется, что в Москве продажи таких лекарств выросли лишь в 1,3 раза. В исследовании Tinkoff Data сказано, что компания проанализировала транзакции более 26 млн розничных клиентов банка. В чеках учитывались следующие препараты: «Тамифлю», «Осельтамивир», «Номидес», «Инфлюцеин», «Гриптера», «Занамивир» и «Реленза».

Абсолютные цифры компания не предоставила. Но, по данным системы цифровой маркировки «Честный знак», совокупно с 28 ноября по 11 декабря в стране было реализовано до 9,7 млн упаковок лекарств от гриппа и ОРВИ, что на 12% превышает показатели двух предыдущих недель. Общие траты за этот период составили 4,1 млрд руб. Наибольший рост продаж зафиксирован в Калмыкии (+40%), Смоленской области (+40%) и Кабардино-Балкарии (+39%).

Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в России на 13 декабря увеличились более чем на треть по сравнению с предыдущей неделей, ​​по данным Роспотребнадзора. Доля вирусов гриппа растет и по последним данным составляет 52,5% от общего числа респираторных вирусов. Свиной грипп (штамм A/H1N1-2009), который в 2009 г. привел к пандемии, выявлен уже в 82 регионах страны.

В начале декабря руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если граждане будут игнорировать меры профилактики, среди которых – вакцинация против гриппа, коронавирусной или пневмококковой инфекции. Массовая вакцинация от гриппа, по словам Поповой, на этой неделе завершилась, всего привились 52,2% россиян.

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